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Elazığ'da dağ keçileri şehir merkezine indi

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Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, şehir merkezine indi. Olay, Zafran Mahallesinde meydana geldi. Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde görüldü. Yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inen yaban keçileri daha sonra gözden kayboldu. O anlar mahalle sakinlerinden Mustafa Yavuz tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ'da dağ keçileri şehir merkezine indi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, şehir merkezine indi.

Olay, Zafran Mahallesinde meydana geldi. Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde görüldü. Yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inen yaban keçileri daha sonra gözden kayboldu. O anlar mahalle sakinlerinden Mustafa Yavuz tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Mustafa Yavuz Elazığ Güncel Haberler

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