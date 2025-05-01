Elazığ'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ'da dağ keçileri görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri, Güneykent Mahallesi'nde gezerken görüntülendi.

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede ilde sıklıkla görüntülenen, dağ keçileri bu sefer Güneykent Mahallesi Yemişlik TOKİ mevkiinde görüldü. Bir süre taşlık alanlarla gezinen keçiler ardından gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.