Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
ELAZIĞ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tebrik kabul törenine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile emniyet ve askeri yetkililer katıldı. Tebrikat töreninin ardından kutlamalar, eski Öğretmenevi önünde düzenlenen resmi törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Program, gaziler, öğrenciler ve askeri personelin yürüyüşü ile polis ve askeri araçların geçişinin ardından sona erdi.

Törende konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "102 yıl önce aziz milletimiz, 'ya istiklal ya ölüm' diyerek küllerinden doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözü, o büyük iradeyi tek bir cümleyle özetledi. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil; bir iman tazelenmesidir. Bir ulusun kendi kaderini eline alarak, demokrasiyi ve özgürlüğü ilke edinmesidir. Cumhuriyet, her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu, inancını özgürce yaşayabildiği bir teminattır. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir asırlık zincirleri kırarak göklere, denizlere ve uzaya uzanan bir kudretle yol almaktadır. Bu, milletimizin yeniden şahlanışının hikayesidir.

Sevgili gençler; bu kutlu emaneti demokrasiyle, bilimle ve ahlakla daha da yüceltecek olan sizlersiniz. Geleceğin Türkiye'si için birlik olacağız. Çünkü biz 'Bir ölür, bin diriliriz' diyen bir milletizö dedi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
