Elazığ'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesinde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyir eden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında seyir eden çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu.
Elazığ'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da iki çocuğun seyir halindeki pikabın arka kısmına asılarak seyir etmesi kameralara yansıdı.
Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesinde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyir eden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında seyir eden çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu.