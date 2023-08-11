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Elazığ'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

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Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesinde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyir eden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında seyir eden çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu.

Elazığ'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da iki çocuğun seyir halindeki pikabın arka kısmına asılarak seyir etmesi kameralara yansıdı.

Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesinde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyir eden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında seyir eden çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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