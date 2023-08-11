Elazığ'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesinde, pikabın arka kısmına tutunarak seyir yapan çocuklar kameralara takıldı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan pikabın oturma kısmına tutunarak seyir eden çocuklar, görenleri hayrete düşürdü. Bir süre pikabın arkasında seyir eden çocuklar daha sonra inerek gözden kayboldu.