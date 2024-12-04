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Elazığ'da Çocuklara Kültürel Değerleri Öğreten Proje Hayata Geçirildi

Elazığ'da Çocuklara Kültürel Değerleri Öğreten Proje Hayata Geçirildi
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Elazığ'da 'Birlikte Büyüyoruz Projesi' kapsamında gönüllü öğretmenler, anaokulu öğrencilerine sosyal ve kültürel değerleri öğretmek için etkinlikler düzenliyor. Proje ile 4 aylık süreçte 4 bin 440 öğrenciye ulaşıldı.

Elazığ'da uygulanan proje kapsamında gönüllü öğretmenler, anaokulu öğrencilerine sosyal ve kültürel değerleri uygulamalı etkinliklerle öğretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık 1 ay önce "Birlikte Büyüyoruz Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında kent merkezinde 28 anaokulunda görevli öğretmenlerden gönüllü olanlara proje ve yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verildi.

Öğretmenler, okullarında öğrencilerin gelenek görenekler, büyüklere ziyaret, tarih, kültür, yöresel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları gibi değerleri tanımalarına katkı sağlamak için program hazırladı.

Projede, kent merkezindeki bütün anaokullarında yapılan etkinliklerde, öğrencilere sosyal ve kültürel değerler uygulamalı öğretiliyor.

"Özellikle ailelerden çok güzel tepkiler geldi"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, eğitimin en önemli amaçlarından birinin kültür aktarımı olduğu için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocukların kişilik gelişiminin en yoğun yaşandığı, kişiliklerinin ortaya çıktığı ve öğrenmelerinin en güçlü olan dönemin okul öncesi olduğunu anlatan Yiğit, projeyle öğrencilerin şehrin ve ülkenin kültürünü, değerlerini öğrenmeleri için maarif modellere uygun bir şekilde değer odaklı bir eğitim planladıklarını belirtti.

Projeyi kentteki 28 anaokulunda eş zamanlı başlattıklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Elazığ'ımızın güzel değerlerini, kültürel öğelerini çocuklarımıza işlemeyi esas alıyoruz. Öğrenciler, genel kabul görmüş ve ülke sathına yayılmış Harput Kalesi, 8 köşe şapka, orcik, Çayda Çıra oyunu gibi birçok değerin hikayesi ve nasıl yapıldığını öğreniyor. Öğretmenler bütün okullarda bu projeyi gönüllü yürütüyor. Özellikle ailelerden çok güzel tepkiler geldi. Bu çalışma çocuklara yönelik bir eğitim gibi görünse de çocukların evlerinde bunları dile getirmesi ailelerin gündemine girmesine vesile oldu. Bu da bizi çok mutlu etti."

Proje ile 4 bin 440 öğrenciye ulaşıldı

Bütün okulların yapılan planlama doğrultusunda hareket ettiğini anlatan Yiğit, şimdiye kadar 4 bin 440 öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Projenin kendilerine de çok şey kattığını dile getiren Yiğit, çocuklara şehrin kültürünü ve değerlerini güzel bir şekilde aktarmak istediklerini kaydetti.

Projede görev alan öğretmenlerden Şeyma Gür Sağırlar da köklerden geleceğe prensibiyle projeyi yürüttüklerini belirtti.

Yeni neslin yaşadığı şehri, kültürünü, gelenek ve görenekleri çok bilmediğini ifade eden Sağırlar, "Projeye eğitimin ilk ayağı olan anaokullarında başladık çünkü okul öncesinde bu kültürle yetişen çocuklar ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinlik döneminde kültürüne daha çok sahip çıkacak. Bu proje çocuklarımız için çok önemli bir kazanım. Kültürünü geçmişini, kökünü bilmeyen çocuk sağlam bir birey olamaz." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Ertuğrul Güverte ise öğretmenlerinin çok güzel etkinlikler yaptırdığını dile getirdi.

Güverte, "Elazığ'ın 8 köşeli şapkasını yaptık. Bu şapkanın her köşesinin bir anlamı var, bunları öğrendik. Sonra Çayda Çıra oyunu oynandı. Etkinlik çok güzel oldu." dedi.

Öğrencilerden Azra Öykü Bozağaç ise etkinlikte Harput Kalesi'nin maketini yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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