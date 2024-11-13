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Elazığ'da Çocuk Parkında Yangın Çıktı, 3 Şüpheli Gözaltında

Elazığ'da Çocuk Parkında Yangın Çıktı, 3 Şüpheli Gözaltında
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Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, Kırklar Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kırklar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Parkta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, park içerisindeki oyun aletlerini sıçradı. İhbar üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan incelemede, yangını çıkardığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 'Kamu malına zarar verme' suçundan haklarında işlem başlatılan küçük yaştaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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