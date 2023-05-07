ELAZIĞ'DA ÇOCUK PARKINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI 1'İ AĞIR 3 YARALI

ELAZIĞ'da Sarayatik Mahallesi'ne gelen şüpheliler, çocuk parkındaki bankta oturan husumetlilerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'taki bir çocuk oyun parkında meydana geldi. İddiaya göre mahalleye iki otomobille gelen şüpheliler, aralarında husumet olduğu belirtilen kişilere, çocuk oyun parkındaki bankta oturdukları sırada pompalı tüfekle saldırdı. Olayda isimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki bir işyerinin camına da isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)