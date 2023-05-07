Elazığ'da çocuk parkında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Elazığ'da çocuk parkında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan çocuk parkına otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişilere pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.