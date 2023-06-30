Elazığ'da cip ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
V.A. idaresindeki 23 KE 070 plakalı cip, Çakırkaş mevkisinde Y.D'nin kullandığı 03 ABJ 581 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobildeki A.D'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel