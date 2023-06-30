Elazığ'da cip ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.