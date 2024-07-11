Elazığ'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, kişi evini ateşe verdi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında bir itfaiye eri de yaralandı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Yeni Mahalle Birlik Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki evini ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de ayağını burktu.
Dumandan etkilenen kişi ile itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerce söndürülen yangın evde hasara yol açtı.