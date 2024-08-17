Elazığ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ- Baskil kara yolunun Örençay köyü mevkisinde kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevrede evlerin de bulunduğu bahçelik alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da (TOMA) destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında meyve ağaçları ve sebze ekili alanlar zarar gördü, bir arsaya bırakılan saman yandı.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.