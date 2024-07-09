Elazığ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, mera ve bahçelik alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Haftasar köyü mevkisindeki merada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meyve ağaçlarının bulunduğu bahçelere sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi, köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çok sayıda meyve ağacı da zarar gördü.

Dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.