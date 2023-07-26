Elazığ'da çıkan yangın ceviz bahçesine zarar verdi
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangın, Hacı Mehmetli köyünde bulunan ceviz bahçesine zarar verdi. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangın, ceviz bahçesinde zarara yol açtı.
Hacı Mehmetli köyünde ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakında bulunan Aslan Güner'e ait ceviz bahçesine de sıçradı.
Dumanı fark eden vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönüm ceviz bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel