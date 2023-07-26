Elazığ'da çıkan yangın ceviz bahçesine zarar verdi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangın, ceviz bahçesinde zarara yol açtı.

Hacı Mehmetli köyünde ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakında bulunan Aslan Güner'e ait ceviz bahçesine de sıçradı.

Dumanı fark eden vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dönüm ceviz bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.