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Elazığ'da çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da iki ayrı silahlı kavgada çıkan tartışmalar sonucunda 2 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da çıkan iki ayrı silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kırklar Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği A.D. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı saatlerde Nailbey Mahallesi Dal Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan M.İ, tabanca ile bacağından vuruldu.

M.İ, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, her iki olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Haberler

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