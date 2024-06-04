Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta bir markette 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.