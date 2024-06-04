Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde bir markette çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. 1 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta bir markette 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.