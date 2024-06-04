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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde bir markette çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta bir markette 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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