Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ulukent Mahallesi'ndeki sitede kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bu kişilerden biri açılan ateş sonucu, diğeri de çıkan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.