Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Mustafapaşa Mahallesi Ceyhun Sokak'ta bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.E.A isimli bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mustafapaşa Mahallesi Ceyhun Sokak'ta bulunan parkta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu tarafları ayırmaya çalıştığı iddia edilen M.E.A yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.E.A, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.