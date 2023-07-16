Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Mustafapaşa Mahallesi Ceyhun Sokak'ta bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.E.A isimli bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.