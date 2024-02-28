Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan S.Y'yi gözaltına aldı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan S.Y'yi gözaltına aldı.