Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ'da çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 35 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Elazığ- Diyarbakır yolu üzerindeki Kinederiç Rampası mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 35 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,