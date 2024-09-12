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Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü.

ELAZIĞ'da çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 35 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Elazığ- Diyarbakır yolu üzerindeki Kinederiç Rampası mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 35 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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