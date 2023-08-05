Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. İsmail M, Taha M. ile Yasir T. arasında çıkan tartışma sonucunda Yasir T. tarafından bıçakla yaralanan İsmail M. ve Taha M. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yasir T'yi gözaltına aldı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde İsmail M, Taha M. ile Yasir T. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yasir T. yanındaki bıçakla İsmail M. ile Taha M'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri Yasir T'yi gözaltına aldı.