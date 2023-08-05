Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. İsmail M, Taha M. ile Yasir T. arasında çıkan tartışma sonucunda Yasir T. tarafından bıçakla yaralanan İsmail M. ve Taha M. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yasir T'yi gözaltına aldı.