Elazığ'da Çift Başlı Yılan Şaşkınlık Yarattı

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Elazığ'da Çift Başlı Yılan Şaşkınlık Yarattı
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Elazığ'ın Alacaka ilçesinde bir çiftçi tarafından görüntülenen çift başlı yılan, ender görülen bir doğa olayı olarak dikkat çekti. Çiftçi, yılanı ahırın önünde buldu ve şaşkınlıkla cep telefonu ile kaydetti.

Elazığ'da çift başlı yılan tedirgin etti

ELAZIĞ - Elazığ'da görüntülenen çift başlı yılan görenleri şaşkına uğrattı.

Hayvanlar aleminde ender olarak görülen çift başlı yılanlardan biri, Elazığ'ın Alacaka ilçesine bağlı Çakmakkaya köyünde görüntülendi. Bir çiftçi tarafından ahırın girişinde görüntülenen yılan, tedirgin etti.

Çiftçi o anların cep telefonu ile görüntülerken,"İlk defa böyle bir yılan görüyorum"diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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