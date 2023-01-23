ELAZIĞ'DA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ELAZIĞ'da cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapılan bir dükkana müşteri gibi giren şüpheli, vitrindeki cep telefonunu çaldı.

ELAZIĞ'da cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapılan bir dükkana müşteri gibi giren şüpheli, vitrindeki cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Elliler Çarşısı'nda bulunan cep telefonu ve elektronik eşya satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Dükkana gelen ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, işyeri sahiplerinin görmediği sırada, kapının önünde bulunan vitrindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Ardından işyerine giren şüpheli, başka bir ürünün fiyatını sorarak dükkandan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek parmak izi yaptıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)