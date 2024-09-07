Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında oturanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda çay ocağında bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerindeki 2 kişi yaralandı.
Doğukent Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir çay ocağında oturanlara, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda, çay ocağında oturan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.