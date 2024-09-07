Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerindeki 2 kişi yaralandı.

Doğukent Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir çay ocağında oturanlara, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, çay ocağında oturan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.