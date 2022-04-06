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Elazığ'da çatı yangını

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Elazığ'da çatı yangını

ELAZIĞ'da, dün gece saatlerinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ'da, dün gece saatlerinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür Mahallesi Vali Fahribey Bulvarı'ndaki 4 katlı bir apartmanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Yangın, Güncel, Haberler

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