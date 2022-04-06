Elazığ'da çatı yangını

ELAZIĞ'da, dün gece saatlerinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür Mahallesi Vali Fahribey Bulvarı'ndaki 4 katlı bir apartmanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.