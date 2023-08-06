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Elazığ'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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