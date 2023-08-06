Elazığ'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ