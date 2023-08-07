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Elazığ'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

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Elazığ'da çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, merkez Sürsürü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Elazığ'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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