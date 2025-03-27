Elazığ'da Çakalın Tepsiyi Çalma Anı Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da çakalın tepsiyi çalma anı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen çakalın balkondaki tepsiyi çalma anı güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Olay Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan bir çakal yiyecek bulmak için korkulukların arasından Ali Çorman'a ait evin balkonuna girdi. Balkonda bulunan tepsiyi götüren çakal, korkuluklardan geçtiği esnada tepsiyi ağzından düşürmesi ise dikkat çekti. Çakal daha sonra tepsiyi alıp uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.