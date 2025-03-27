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Elazığ'da Çakalın Tepsiyi Çalma Anı Güvenlik Kamerasında

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde aç kalan bir çakal, bir evin balkonundaki tepsiyi çalarak dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığ'da çakalın tepsiyi çalma anı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen çakalın balkondaki tepsiyi çalma anı güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Olay Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan bir çakal yiyecek bulmak için korkulukların arasından Ali Çorman'a ait evin balkonuna girdi. Balkonda bulunan tepsiyi götüren çakal, korkuluklardan geçtiği esnada tepsiyi ağzından düşürmesi ise dikkat çekti. Çakal daha sonra tepsiyi alıp uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da Çakalın Tepsiyi Çalma Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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