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Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

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Elazığ'da Şehit İlhanlar Caddesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ö.T. isimli kişi bacağından vuruldu. Şüpheli kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da Ö.T. (41), cadde ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, öğle saatlerinde Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Ö.T. ile caddede karşılaştığı kişi arasında çıkan tartıma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli, tabancayla Ö.T.'yi bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ö.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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