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Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'da yaşanan olayda Ö.T. isimli kişi, caddede tartıştığı şüpheli tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli kaçarken, polis çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da Ö.T. (41), cadde ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, öğle saatlerinde Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Ö.T. ile caddede karşılaştığı kişi arasında çıkan tartıma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli, tabancayla Ö.T.'yi bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ö.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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