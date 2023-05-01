Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren saldırgan hapis cezasına çarptırıldı

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldüren, kayınvalidesi Şule B.'yi de yaralayan Ali Alkılınç'a ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verildi.

ELAZIĞ'da boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldüren, kayınvalidesi Şule B.'yi de yaralayan Ali Alkılınç'a ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 9 Haziran 2020'de Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Kendini 'sağlıkçı' olarak tanıtıp, zorla kayınvalidesi Şule B.'nin evine giren Ali Alkılınç, önce boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın boğazını kesti. Daha sonra Şule B.'yi de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Aslıhan Alkılınç hayatını kaybetti, yaralanan Şule B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yaralı halde sokakta bulunan Ali Alkılınç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Alkılınç için karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden istenen raporun geldiğini, cezai ehliyetinin olmadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Heyet, sanığa Aslıhan Alkılınç'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, Şule B.'yi de yaraladığı gerekçesiyle 'öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

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