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Elazığ'da Boşandığı Kişi Tarafından Bıçaklanan Öğretmenin Cenazesi Defnedildi

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Elazığ'da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından bıçaklanarak öldürülen Yüsra Binnaz Çimtay'ın cenazesi, Onurlar Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Çimtay'ın atanmayı beklediği öğrenildi.

DEFNEDİLDİ

Elazığ'da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camisi'ne getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çimtay'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namaz sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Yüsra Binnaz Çimtay'ın sınıf öğretmeni olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.

Tamer ÖREN/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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