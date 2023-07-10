Elazığ'da boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı
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Elazığ'da depremlerde hasar alarak boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ELAZIĞ'da depremlerde hasar alarak boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Kırklar Mahallesi Elçibey Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alarak boşaltılan binanın çatısında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel