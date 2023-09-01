Elazığ'da Bisikletliye Otomobil Çarptı

Elazığ'da kimliği belirsiz sürücünün kullandığı otomobil, bisikletliye çarptı ve A.K. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da, kimliği belirsiz sürücünün kullandığı otomobille çarptığı bisikletli A.K. (16) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AAY 930 plakalı otomobil, bisikletle karşıya geçen A.K.'ye çarptı. A.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.