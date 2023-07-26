Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı

Elazığ'da kamyonun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücüsü, seyir halindeki kamyona tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Farklı bir aracın içerisinden cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.