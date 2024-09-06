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Elazığ'da Bisikletli Suriyeli Çocuğa Araç Çarptı: 1 Ölü

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Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Suriyeli Udey Elhasan (10), hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü B.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki 23 AAE 400 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bisiklet süren Suriye uyruklu erkek çocuğu Udey Elhasan'a çarptı. Yola savrulan ve ağır yaralı Elhasan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Elhasan, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Udey Elhasan'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, alkollü olduğu belirlenen sürücü B.Ç. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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