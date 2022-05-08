Elazığ'da biri suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Haberler

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Elazığ'da biri suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da biri suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yürüttüğü asayiş çalışmasında şüphe üzerine H.K'yi (19) durdurdu.

Bu sırada şüphelinin ağzına bir şey attığını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelinin 3 sentetik ecza hapı yuttuğunu tespit etti.

Şüphelinin, hakkında yapılan detaylı incelemede "mala zarar verme" ile iş yeri ve kurumlardan "hırsızlık" şüphelisi olarak arandığı belirlendi.

Öte yandan ekipler kent merkezinde bir apartmanın önünde bulunan döküm mazgalları çalmaya çalışan E.Y.K'yi de (21) suçüstü yakaladı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Polis, Güncel, Haberler

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