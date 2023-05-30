Elazığ'da Birçok Ev ve İşyerini Su Bastı

Elazığ'da Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Elazığ'da sağanak etkili oldu (2)

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ'da akşam saatlerinde tekrar etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bazı işyerleri ile binaların bodrum katlarındaki daireleri su bastı. Belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA)