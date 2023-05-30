Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Elazığ'da Birçok Ev ve İşyerini Su Bastı

Güncel Haberler

Elazığ'da Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Elazığ'da sağanak etkili oldu (2)

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ'da akşam saatlerinde tekrar etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bazı işyerleri ile binaların bodrum katlarındaki daireleri su bastı. Belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title