Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Ağustos'ta Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin, 15 suç kaydı bulunan S.K. (26) olduğunu belirledi.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.K'nin üzerinde yapılan aramada, tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel