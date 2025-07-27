Elazığ'da Bir Kadın Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Muhlise Savaş (84), hayatını kaybetti.

Olay, Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Muhlise S., 4'üncü katındaki evinin penceresine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Muhlise S., metrelerce yüksekten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhlise S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Muhlise S.'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.