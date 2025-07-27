Elazığ'da Bir Kadın Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Bir Kadın Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, 4. kattaki evinin penceresinden düşen 84 yaşındaki Muhlise Savaş hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

ELAZIĞ'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Muhlise Savaş (84), hayatını kaybetti.

Olay, Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Muhlise S., 4'üncü katındaki evinin penceresine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Muhlise S., metrelerce yüksekten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhlise S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Muhlise S.'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş

Eltisini zehirleyen kadının savunması yaptığı rezilliğin önüne geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki orman yangınında yaşanan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da vahim manzara! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.