Elazığ'da bir kadın evinde ölü bulundu Güncel Haberler Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu. Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu. Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak'taki bir binanın 4. katındaki evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Saliha U'dan 15 gündür haber alamayan komşuları, evden yayılan koku üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Söz konusu adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak girdikleri evde kadının cesedini buldu. Saliha U'nun cesedi polisin evdeki incelemesi sonrası otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da bir kadın evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.