Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı
Elazığ'da faaliyet gösteren bir kafe zincirinin şubesine zarar veren 2 şüpheli, Diyarbakır'da polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Malatya Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kafe zincirinin Elazığ şubesine zarar veren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polisin güvenlik kamerası incelemelerinde, olayla ilgili 2 şüpheli tespit edildi.
Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.