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Elazığ'da Bir Haftalık Asayiş Raporu Açıklandı

Elazığ'da Bir Haftalık Asayiş Raporu Açıklandı
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Elazığ Valiliği, 14-20 Nisan tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının sonuçlarını paylaştı. 229 olayda 225 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı. Ayrıca trafik kontrollerinde 3 bin 59 araca ceza kesildi.

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 14-20 Nisan'da meydana gelen 229 asayiş olayında yakalanan 225 şüpheliden 11'i tutuklandı, 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 70 bin 501 kişi ve 34 bin 534 araç kontrol edildi, aranan 403 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 59'una cezai işlem uygulandı, 219 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 5 tabanca, 3 tüfek, 3 kesici alet, 77 fişek, 55 bin makaron, 60 kilogram nargile tütünü, 169 kilogram tütün, 2 sigara sarma makinası, 70 litre etil alkol ve kompresör ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 34 gram esrar, 5 kilo 266 gram metamfetamin, 60 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 22 uyuşturucu nitelikte hap, 77 gram kannabinoid ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 21 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu.

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Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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