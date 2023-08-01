Elazığ'da bir giyim mağazasında hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen kadının, seçtiği 3 elbiseyi çantasına koyarak çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mağaza sahibi şüpheli hakkında şikayetçi oldu ve polis ekipleri çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen kadının, seçtiği 3 elbiseyi el çabukluğuyla çantasına koyarak çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 29 Temmuz'da Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Kadın elbiseleri satan mağazaya müşteri gibi gelen kadın, bir süre elbiseleri inceledi. Kadın ardından beğendiği 3 elbiseyi el çabukluğuyla çantasına koyarak ayrıldı. Mağaza sahibi, kadının hareketlerinden şüphelenerek görüntüleri inceledi. Hırsızlığı fark eden mağaza sahibi, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.