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Elazığ'da bir depodan 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada

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Elazığ'da bir depodan 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada

ELAZIĞ'da bir depoya giren 2 şüpheli, 100 bin TL değerinde hilti, kombi, yüksek gerilim kablosu ve musluk gibi malzemeleri, alt sokaktaki iş yerinden çaldıkları el arabasına yükleyip çaldı.

ELAZIĞ'da bir depoya giren 2 şüpheli, 100 bin TL değerinde hilti, kombi, yüksek gerilim kablosu ve musluk gibi malzemeleri, alt sokaktaki iş yerinden çaldıkları el arabasına yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Bünyamin Öztürk'e (43) ait deponun kapısını sabah saatlerinde kırarak içeri giren 2 şüpheli, yaklaşık 100 bin TL değerinde hilti, kombi, yüksek gerilim kablosu ve musluk gibi malzemeleri çuvalların içerisine yerleştirerek çaldı. Sabah işyerini açmaya geldiğinde hırsızlığı fark eden Öztürk, durumu polise bildirdi. İşletmeye gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye alarak 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bünyamin Öztürk, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin çaldıkları malzemeleri, alt sokaktaki komşusundan çaldıkları el arabasıyla götürdüklerinin belirlendiğini belirterek, "El arabasını demir makası ile kırıp çalıyorlar. Benim dükkanın önüne getirip çuvalları yükleyip gidiyorlar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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