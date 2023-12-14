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Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

14 Aralık 2023 22:49 Güncelleme: 22:50 Abone Ol

Elazığ'da Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi Organ Gazi Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.