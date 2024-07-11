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Elazığ'da bir binanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

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Elazığ'ın Şahinkaya Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Elazığ'da bir binanın bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şahinkaya Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri binadan tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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