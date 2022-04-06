Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Elazığ'da, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.