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Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi tutuklandı

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Elazığ'da Gazi Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Muhammet Yüzügüllü hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Gazi Caddesi'nde 9 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan ve Muhammet Yüzügüllü'nün (34) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.Y. (60), M.Y. (19) ve E.D'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. (60) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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