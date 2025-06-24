Elazığ'da Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.T'nin kullandığı 06 ZZS 90 plakalı otomobil, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde K.B. idaresindeki 06 CKJ 608 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel