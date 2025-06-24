Elazığ'da Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Elazığ'da Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.T'nin kullandığı 06 ZZS 90 plakalı otomobil, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde K.B. idaresindeki 06 CKJ 608 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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