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Elazığ'da benzin istasyonunda hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Elazığ'da bir benzin istasyonundan gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda N.K. ve Y.Y. isimli şüpheliler yakalandı.